В Саратовской области две машины провалились под лед

Погиб один человек

ТАСС, 1 января. Два автомобиля с людьми провалились под лед в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"19:12 (18:12 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на реке Волге вблизи города Маркса автомобиль провалился под лед, пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля", - написал он и добавил, что спасатели эвакуировали двух мужчин на берег и передали медикам скорой помощи.

В 16:53 (15:53 мск), по данным Юрина, поступило сообщение, что в Ровенском районе вблизи поселка Ровное на реке Волге автомобиль провалился под лед.

В областной службе спасения уточнили, что в результате происшествия погиб мужчина. "Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли из автомобиля тело мужчины 1978 года рождения и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.