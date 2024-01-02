В Японии пожары после землетрясений охватили уже более 100 построек

Наиболее сложная ситуация складывается в городе Вадзима, где горит более 50 зданий, сообщило японское общественное телевидение

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. По крайней мере 100 жилых домов и построек охватили пожары в японских префектурах Исикава и Ниигата после серии землетрясений, произошедших в этой части страны. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Наиболее сложная ситуация складывается в городе Вадзима (префектура Исикава), где горит более 50 зданий. На месте с понедельника работают многочисленные расчеты пожарного управления страны и спасатели, однако повреждения дорожного покрытия серьезно осложняют как доступ к самому городу, так и перемещение по нему. Пожары - одни из самых опасных последствий землетрясений в Японии, где распространена деревянная застройка.

К настоящему времени более 32 тыс. домов остаются без электроснабжения, в десятках городов и поселков полностью или частично отсутствует доступ к водопроводной воде. В префектуре Исикава по крайней мере 19 больниц столкнулись с отключением электроэнергии и водоснабжения. В этом регионе Японии продолжают фиксироваться перебои в работе интернета и мобильной связи.