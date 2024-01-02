В Новосибирской области в результате ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Два человека погибли и один травмирован в результате столкновения двух автомобилей в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2109, двигался по автодороге К-19Р "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий" в направлении города Кемерово. По предварительной информации, на 103-м км трассы не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем "Хонда Одиссей". <…> В результате произошедшего двое мужчин в автомобиле ВАЗ - водитель и 18-летний пассажир погибли. Женщина-пассажир в автомобиле "Хонда Одиссей" 1990 года рождения с различными травмами доставлена в районную больницу", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.