Число жертв землетрясений в Японии возросло до 13

Семь человек умерли в больницах

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 13. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее поступала информация о шести погибших. После этого, по данным властей префектуры Исикава, еще по крайней мере семь человек умерли в больницах от полученных травм.

В Исикаве, находящейся ближе всего к эпицентру продолжающихся землетрясений, складывается наиболее тяжелая обстановка. Там пожаром охвачены более 200 домов, свыше 50 жилых построек обрушились, под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели и пожарные, в регион направлены подразделения Сил самообороны Японии для помощи в ликвидации последствий трагедии.