На проспекте Мира в Москве загорелся жилой дом

Проходит эвакуация жителей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на проспекте Мира в Москве, горят межстенные перекрытия. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На проспекте Мира, 124, корпус 12 загорелся жилой дом, горят межстенные перекрытия с 1-го по 3-й этажи. В настоящее время проходит эвакуация жителей дома", - сказал собеседник, отметив, что количество эвакуированных уточняется.

По его словам, пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных. В школе на улице Маломосковской, 7 организован пункт временного размещения.