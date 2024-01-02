В Киеве и Николаеве сообщили о падении обломков и пожарах

В нескольких областях Украины ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Обломки упали в Деснянском районе Киева после того, как в городе работали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

По его данным, на месте падения возник пожар. Со своей стороны глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе.

Примерно в это же время об обломках, упавших в черте Николаева, сообщил мэр Александр Сенкевич. Он также проинформировал о возникновении пожара.

Ранее в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 04:50 мск предупреждения действуют в Киевской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях.