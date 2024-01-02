На Сахалине автомобиль с тремя людьми провалился под лед

Двое мужчин смогли самостоятельно выбраться из машины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 января. /ТАСС/. Автомобиль с тремя людьми провалился под лед в центральной части Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"1 января в Поронайском районе при попытке пересечь по льду протоку Промысловку в районе озера Невского под лед провалился автомобиль УАЗ, в котором находились три человека: двое мужчин и одна женщина. Мужчины самостоятельно смогли выбраться из автомобиля, в медицинской помощи не нуждаются. Женщина выбраться не смогла", - рассказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что 2 января на место происшествия выехали спасатели ПСО ГУ МЧС по Сахалинской области с водолазным оборудованием для проведения поисково-спасательных работ.