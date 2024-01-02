В Удмуртии в результате пожара в частном доме погиб трехлетний ребенок

Площадь возгорания составила 72 кв. м

ТАСС, 2 января. Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии. Площадь возгорания составила 72 кв. м, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Пожар в Удмуртии унес жизнь ребенка. Трехлетний мальчик остался один дома в селе Грахово. Огонь охватил 72 кв. м частного деревянного строения", - отмечается в сообщении. Уточняется, что в доме проживали мать и ее малолетний сын.

Пожар ликвидировали 28 человек и 10 единиц техники. Причину и обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы и эксперты МЧС. Для оказания родственникам психологической помощи на место происшествия направлен психолог.