В Новокаховском округе Херсонской области два села остались без света из-за ветра

Как сообщили в администрации округа, специалисты работают над устранением повреждений

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Два села в Новокаховском городском округе Херсонской области остались без электричества из-за повреждений проводов линии электропередачи в результате сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа

"В результате сильного ветра возникли обрывы проводов линий электропередачи. Без электричества остались населенные пункты Новокаховского городского округа: с. Райское и с. Тополевка", - сказано в сообщении.

Специалисты работают над устранением повреждений.