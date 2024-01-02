В Манипуре в результате стрельбы погибли четыре человека

Еще двое получили ранения, сообщило агентство Press Trust of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в штате Манипур. Об этом сообщило агентство Press Trust of India.

По его информации, неизвестные люди в камуфляжной форме открыли огонь по местным жителям. Пострадавшие были госпитализированы.

В результате инцидента было принято решение о введении комендантского часа в пяти округах Манипура. В штате размещены дополнительные силы для обеспечения безопасности.

Вспышка напряженности в штате произошла в начале мая прошлого года после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты несколько привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

Требование мейтей вызвало протест у племени куки, составляющего 56% населения штата, которое сочло его ущемлением своих прав. В начале мая организации куки провели марш протеста. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения между представителями двух племен. Как отмечает газета The Times of India, с того момента погибли более 180 человек.