В Японии из-за землетрясений эвакуировали почти 60 тыс. человек

Как отметил генсекретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, людей разместили в 955 эвакуационных центрах

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Почти 60 тыс. человек были эвакуированы в Японии за прошедшие сутки с начала серии мощных землетрясений. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"К настоящему времени было эвакуировано 57 360 жителей префектур Исикава, Ниигата и других областей", - отметил Хаяси. По его словам, люди размещены в 955 эвакуационных центрах. Генсек японского правительства подчеркнул, что спасатели и экстренные службы продолжают делать все возможное для защиты жизней людей и ликвидации последствий удара стихии.