Полиция в Петербурге задержала участников драки, в которой погиб человек

Среди задержанных молодые люди в возрасте 17-25 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге группу участников уличной драки, в результате которой погиб мужчина. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди задержанных молодые люди в возрасте 17-25 лет.

"1 января в 06:25 в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что у 2-й парадной дома 40, корпус 6, по улице Пограничника Гарькавого неизвестные избивают жителя дома. По прибытии на место происшествия полицейскими был обнаружен избитый 58-летний местный житель и его 27-летний сын. <...> На месте происшествия полицейские задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства группу молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия была вызвана бригада медиков. Младший из пострадавших был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, а его отец умер по дороге в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего конфликта. С задержанными проводятся процессуальные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.