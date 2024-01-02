На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за непогоды в горах

В регионе также ожидается подъем воды в притоках реки Кубань в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за сильного дождя и дождя со снегом в предгорьях и горах региона, а также повышения уровня в реках. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.

"Вечером и до конца суток 2 января, а также в течение 3-5 января местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, в предгорьях и горах сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 м/ с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды также ожидается подъем воды в притоках реки Кубань в районе Горячего Ключа, Северского, Абинского, Крымского районов и на реках Черноморского побережья в районе Геленджика и Туапсинского района.