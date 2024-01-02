Yonhap: лидер оппозиции Южной Кореи мог погибнуть, если бы была задета сонная артерия

По словам источника агентства, "повезло, что повреждения были нанесены в районе яремной вены"

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён мог погибнуть на месте, если бы удар ножом пришелся по сонной артерии. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника больницы.

"Повезло, что повреждения были нанесены в районе яремной вены. Если бы пострадала сонная артерия, он бы умер на месте, учитывая время, за которое прибыла скорая помощь",- сказал источник. Ранее сообщалось, что после оказания помощи рана не представляет опасности для жизни политика.

Нападавший ранил Ли Чжэ Мёна в шею ножом длиной 18 см, когда политик общался с журналистами. Злоумышленник приблизился к Ли Чжэ Мёну, притворившись его сторонником и попросив автограф. На мужчине была бумажная корона с надписью "Я Ли Чжэ Мён". Глава "Тобуро" посещал место строительства нового аэропорта Пусана. Его доставили из Пусана в больницу в Сеуле на вертолете. Ожидается, что ему проведут операцию.

Ли Чжэ Мён был госпитализирован спустя 20 минут после происшествия. К этому моменту лидер оппозиции находился в сознании и истекал кровью. Нападавший был задержан на месте.

Полиция назвала фамилию подозреваемого - Ким. По ее данным, мужчина родился в 1957 году. Правоохранительные органы планируют предъявить ему обвинение в попытке убийства. Нападавший признался в намерении убить политика. По данным агентства, мужчина в декабре находился рядом с местом, где проходило мероприятие с участием Ли Чжэ Мёна. Тогда на нем была "корона" с той же надписью, но он не смог приблизиться к политику.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ранее выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья оппозиционера и приказал полиции и другим службам установить картину произошедшего. По его словам, насилие неприемлемо.