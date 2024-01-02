Число жертв землетрясений в Японии возросло до 48

Еще более 50 человек получили травмы различной степени тяжести

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. По меньшей мере 48 человек погибли в результате последствий серии мощных землетрясений, которые вторые сутки продолжаются в Японии. Об этом объявили власти японской префектуры Исикава, расположенной ближе всего к эпицентру подземных толчков.

По последним данным, также более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Наиболее сложная ситуация наблюдается в префектуре Исикава - там пожары, вызванные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 100 построек разрушились из-за подземных толчков. На месте продолжают работать спасатели, работники экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, которых направили в зону стихийного бедствия.

Из-за последствий землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей. К настоящему времени, по словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, было зафиксировано около 120 точек, где люди ждут прибытия спасателей, не имея возможности эвакуироваться самостоятельно.