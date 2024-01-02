В Норильске человек в костюме Деда Мороза избил мужчину

Полиция проводит проверку

КРАСНОЯРСК, 2 января. /ТАСС/. Мужчина в костюме Деда Мороза избил человека в одном из районов Норильска Красноярского края. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"Полицейскими проводится проверка по факту драки в Норильске. В ходе мониторинга телеграм-каналов на одном из них сотрудниками была выявлена видеозапись, на которой неизвестный в костюме Деда Мороза избивает мужчину. По данному факту сообщений и заявлений не поступало, однако сотрудниками ОМВД России по г. Норильску информация зарегистрирована инициативно. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении.