В Воронежской области произошел аварийный сход российского авиабоеприпаса

Как сообщили в Минобороны РФ, пострадавших нет, но повреждены шесть частных строений

ТАСС, 2 января. Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"2 января 2024 года около 9:00 мск при выполнении полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет", - говорится в распространенном сообщении.

В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Эту информацию в своем Telegram-канале также подтвердил губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции", - написал он.

Гусев также сообщил, что жители поселка направлены в пункты временного размещения.

"Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба", - написал он.

Гусев уточнил, что поставил задачу правительству Воронежской области в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и со строительством нового жилья. "Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", - добавил глава региона.

Село Петропавловка Острогожского района Воронежской области располагается примерно в 120 км от Воронежа и в 800 км от Украины.