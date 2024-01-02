Что известно о новой серии взрывов на Украине

Новая серия взрывов произошла во вторник в нескольких городах Украины, в первую очередь в Киеве и Харькове, следует из сообщений местных властей и СМИ. В нескольких районах столицы пропало электричество, сообщается о перебоях с водой.

Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее. ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

География событий

Поздно вечером в понедельник воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, вскоре она распространилась на Кировоградскую и Николаевскую области.

В течение ночи предупреждение действовало в большинстве центральных и восточных регионов, а также в Киеве, а утром тревогу объявили по всей территории Украины. Она также была объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Еще ночью о взрывах сообщали власти Киева и Николаева. Позднее стало известно о взрывах в Кропивницком (ранее - Кировоград) и Харькове, а также в Винницкой области.

По состоянию на 11:10 мск воздушная тревога отменена на большей части территории Украины.

Последствия

В нескольких районах Киева произошли перебои с водой и электричеством, сообщается о повреждении газораспределительной станции в Беличах на западе города.

В украинской столице начались пожары. Известно, что в районе Набережно-Луговой улицы горят складские помещения площадью 2 тыс. кв. м, власти заявили о сильном задымлении в Подольском районе.

О пожарах сообщили мэры Николаева и Харькова Александр Сенкевич и Игорь Терехов.

Ситуация на Украине