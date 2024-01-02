2 января, 09:11,
обновлено 2 января, 09:17
Военная операция на Украине

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Павел Колядин/ ТАСС
© Павел Колядин/ ТАСС

Жителей просят спуститься в укрытие

ТАСС, 2 января. Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде, жителям региона необходимо спуститься в укрытия.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он. 

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства.

По последним данным, погибли 25 человек. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине