В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Жителей просят спуститься в укрытие

ТАСС, 2 января. Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде, жителям региона необходимо спуститься в укрытия.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства.

По последним данным, погибли 25 человек. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери