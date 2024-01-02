В Краснодаре двое детей напали на пенсионера

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, они ударили его палкой по голове, а также закидали бутылками

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Двое детей в возрасте 8 и 10 лет в Краснодаре закидали пенсионера бутылками и ударили палкой по голове. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"Установлены личности детей, закидавших бутылками пенсионера. Один из них ударил его палкой по голове, затем они начали его преследовать и бросили в него камень и стеклянную бутылку, после чего скрылись. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Действиям детей будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нападавшие мальчики в возрасте 8 и 10 лет - братья. На учете не состояли. Они во всем признались и рассказали, что бросили в сторону пенсионера использованное пиротехническое изделие, когда 82-летний мужчина возвращался домой. Правоохранители рассмотрят вопрос постановки детей на учет в ПДН.