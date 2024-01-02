Система ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к Белгороду

По предварительным данным, пострадал один человек

ТАСС, 2 января. Четыре воздушные цели сбиты системой ПВО над Белгородом, информация о последствиях на земле уточняется.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито четыре воздушных цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший, у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал Гладков.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что повреждения получили частные дома и автомобили.

"После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей. Один человек пострадал - ему оказывают необходимую помощь, госпитализировали", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава города также сообщил, что находится на месте одного из происшествий. По его словам, в доме пробило крышу. После того, как спасатели закончат работу, специалисты будут закрывать контур по временной схеме. Пострадавшим предложили разместиться в гостинице, но они пока остановились у соседей.