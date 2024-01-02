В посольстве РФ не получали данные о россиянах на борту загоревшегося в Токио авиалайнера

Самолет следовал из города Саппоро

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Информация о гражданах России среди пассажиров лайнера японской авиакомпании Japan Airlines (JAL), который загорелся в токийском аэропорту Ханэда, отсутствует. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии.

"На данный момент информации о россиянах, которые могли бы находиться на борту самолета авиакомпании JAL, не поступало. Обращения в посольство также не зафиксированы", - отметили в диппредставительстве.

Загоревшийся при посадке авиалайнер следовал из северного японского города Саппоро. Как позднее заявила береговая охрана страны, он столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8, приписанным к воздушной гавани. Эвакуация всех 379 пассажиров и членов экипажа лайнера прошла благополучно. В то же время из шести членов экипажа DHC-8 эвакуироваться смог только один человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Фюзеляж самолета JAL практически полностью выгорел, работающим на месте пожарным пока не удается справиться с пламенем.