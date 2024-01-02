В Карелии при пожаре в жилом доме погибли два человека

СК возбудил дело

ТАСС, 2 января. Два человека погибли при пожаре в доме в городе Сортавала Республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

"В городе Сортавала следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели двух людей в результате пожара. В квартире дома, расположенного по улице Локомотивной, произошел пожар, в результате которого погибли женщина и мужчина", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). "Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая, для определения причины возгорания. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.