В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

ТАСС, 2 января. Сирена ракетной опасности второй раз за вторник звучит в Белгороде, жителям необходимо спуститься в укрытия.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он.
Позже он написал об отмене сигнала о ракетной опасности.
После первого сообщения о ракетной опасности Гладков сообщил, что системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбиты четыре воздушные цели, информация о последствиях на земле уточняется, по предварительным данным пострадал один человек.