2 января, 10:21,
обновлено 2 января, 10:57
Военная операция на Украине

В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Жителей призывали спуститься в укрытия

ТАСС, 2 января. Сирена ракетной опасности второй раз за вторник звучит в Белгороде, жителям необходимо спуститься в укрытия.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он.

Позже он написал об отмене сигнала о ракетной опасности. 

После первого сообщения о ракетной опасности Гладков сообщил, что системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбиты четыре воздушные цели, информация о последствиях на земле уточняется, по предварительным данным пострадал один человек. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине