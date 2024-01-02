В Белгороде второй раз за день запустили сирену ракетной опасности

Жителей призывали спуститься в укрытия

ТАСС, 2 января. Сирена ракетной опасности второй раз за вторник звучит в Белгороде, жителям необходимо спуститься в укрытия.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - написал он.

Позже он написал об отмене сигнала о ракетной опасности.

После первого сообщения о ракетной опасности Гладков сообщил, что системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбиты четыре воздушные цели, информация о последствиях на земле уточняется, по предварительным данным пострадал один человек.