В Оренбурге четыре человека отравились угарным газом

Среди них есть дети

ТАСС, 2 января. Двое детей и две женщины отравились угарным газом в Оренбурге, они госпитализированы, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

"В полицию Оренбурга из больниц поступило сообщение о доставлении двух малолетних детей и двух женщин. Предварительно установлено, что они получили отравление угарным газом в одной из квартир по улице Карагандинской областного центра в результате засорения дымохода", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время засор в дымоходе устранили. По факту происшествия будет принято процессуальное решение.