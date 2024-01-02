Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до двух

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадала женщина

ТАСС, 2 января. Женщина пострадала при повторном обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, ранее ранения получил мужчина.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть одна пострадавшая, у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации", - написал он в Telegram-канале.

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила пять воздушных целей. В областном центре осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В селе Беловское осколками посечен один легковой автомобиль. Информация уточняется.