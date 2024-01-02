В Вильнюсе после взрывов загорелся пятиэтажный дом

Часть жителей эвакуировали

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов неясного происхождения загорелся в Вильнюсе . Об этом сообщила журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.

"В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах", - сказала она.

Данных о погибших или серьезно пострадавших нет. "Пять человек доставлены в профилактических целях в больницы", - уточнила Зданявичене.

Часть жителей была эвакуирована, в том числе с верхних этажей с помощью автоматической пожарной лестницы. По оценке спасателей, повреждены конструкции дома, поэтому необходимо решать вопрос о размещении эвакуированных жителей.