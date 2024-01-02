Более 50 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Белгородской области за сутки

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, несколько атак совершено при помощи беспилотников

ТАСС, 2 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. По селам Устинка, Солнцевка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок, там установлено три прилета. В двух частных домовладениях повреждены окна, фасад, хозяйственная постройка, забор, а также транспортное средство. Также на окраине населенного пункта с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. На окраине хутора Лозовая Рудка предпринята попытка атаки одного из инфраструктурных объектов дроном-камикадзе.

В селе Карабаново и хуторе Нижние Мельницы Валуйского городского округа с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. По окраине села Пороз Грайворонского городского округа выпущено 12 минометных снарядов. В населенном пункте также обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе из миномета обстрелян поселок Красное, зафиксировано семь прилетов. Различные повреждения выявлены в трех частных жилых домовладениях и школе, а также на линии электропередачи. По Новой Таволжанке выпущено пять минометных снарядов, с БПЛА сбросили осколочный боеприпас. Повреждения получило частное домовладение.

"По селу Терезовка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков - пять, по селу Середа - два минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. На территории МАПП "Шебекино" дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией. Обошлось без последствий", - отметил губернатор.