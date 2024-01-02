В Красноярском крае ребенок погиб после падения на него тумбы с телевизором

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 2 января. /ТАСС/. Двухлетний ребенок в Лесосибирске Красноярского края погиб после того, как на него упала тумба с телевизором, сообщила прокуратура Красноярского края.

"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двухлетней девочки в Лесосибирске. Предварительно установлено, что <…> мать находилась вдвоем с дочерью в съемном доме, играла в игрушки в зале, где на неустойчивой тумбе стоял телевизор. В какой-то момент женщина пошла на кухню за соком для ребенка, оставила его одного, а затем услышала грохот. Прибежав в комнату, она увидела, что на полу лежит телевизор, а рядом лежит тумба, под которой без признаков жизни находится ее дочь. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. У нее обнаружены повреждения в центре лба и в области нижней губы", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Семья погибшей на профилактическом учете не состоит. Прокуратура установит причины и условия произошедшего, даст оценку всем обстоятельствам. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - пояснили в ведомстве.