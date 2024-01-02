В Коми мужчина после конфликта с женой открыл стрельбу по полицейским

Злоумышленник был ликвидирован ответным огнем

ТАСС, 2 января. Житель поселка Жешарт Усть-Вымского района Республике Коми ранил ножом свою жену, открыл стрельбу из ружья по ней, а также медработникам и сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия. В результате перестрелки нападавший погиб, сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. По данным следствия, в квартире дома по улице Молодежной поселка городского типа Жешарт в ходе ссоры местный житель нанес несколько ножевых ранений своей супруге. Также мужчина открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, которые приехали на место происшествия", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). "Женщина, забрав 12-летнего ребенка, смогла убежать к соседям. Она госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь. В ходе перестрелки нападавший, создавший своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих и оказавший активное противодействие при задержании, был обезврежен и убит. По уголовному делу следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.