В Казахстане обнаружили 227 погибших лебедей на озере Караколь

Как указали в департаменте экологии Мангистауской области, по результатам исследований, у них выявили вирус птичьего гриппа

АСТАНА, 2 января. /ТАСС/. Массовая гибель лебедей от птичьего гриппа отмечена в Мангистауской области Казахстана, на озере Караколь обнаружено 227 мертвых птиц. Об этом сообщили в областном департаменте экологии.

"По состоянию на 2 января 2024 года всего обнаружено 227 погибших птиц, 132 лебедя утилизированы, 95 лебедей планируется утилизировать 3 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что по результатам исследований, "у погибших лебедей обнаружен вирус птичьего гриппа".

Ранее казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что на берегу озера разбросаны "сотни, если не тысячи тушек мертвых лебедей", призвав власти разобраться с инцидентом.