В Тверской области в частном доме нашли тела трех кикбоксеров

По данным СК, признаков насильственной смерти не обнаружено

ТАСС, 2 января. Тела трех молодых людей обнаружили в доме в деревне Глазково Тверской области без признаков насильственной смерти. Погибшие были спортсменами, сообщил ТАСС президент Федерации кикбоксинга Тверской области Олег Корнилов.

"Подтверждаю, что была гибель", - сказал Корнилов, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Ранее во вторник в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ было опубликовано сообщение о том, что 2 января в одном из домов деревни Глазково обнаружили тела троих человек 1996 и 1997 годов рождения без признаков насильственной смерти. Следователи начали проверку, назначены экспертизы.

По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, с места происшествия изъяты полимерные пакеты с неизвестными гранулами. Погибшими оказались тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата.