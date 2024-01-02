В ДТП в Калужской области пострадали семь человек

Авария произошла на 225-м км автодороги М-3 "Украина"

ТАСС, 2 января. Семь человек получили травмы в ДТП с тремя машинами в Калужской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств. Водитель Kia Rio, двигаясь в сторону Брянска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями Kia Optima и Skoda Rapid. В результате ДТП пострадали семь человек", - говорится в сообщении.

Авария произошла примерно в 15:43 на 225-м км автодороги М-3 "Украина". Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.