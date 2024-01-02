На Запорожье сообщили о гибели человека при обстреле Васильевки

Еще шестеро пострадали, заявили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате обстрела со стороны украинских военных из реактивной системы залпового огня Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

"Боевики киевского режима совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевки. Попадания зафиксированы на культурном объекте Дача Попова. <...> По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали", - сказано в сообщении.

Уточняется, что при обстреле также повреждены несколько частных домовладений.