ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один из снарядов попал в административное здание

ТАСС, 2 января. Один из снарядов при обстреле Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в административное здание одного из промышленных предприятий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий. Выбиты окна, возгораний нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о трех ракетных атаках, в результате которых пострадали семь мирных жителей, один погиб. Кроме того, зафиксированы повреждения в частном секторе, повреждены четыре автомобиля и автобус.