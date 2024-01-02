В центре Нью-Йорка произошел взрыв

Причину случившегося установить пока не удается, сообщили в пресс-службе городского пожарного управления

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Пожарные Нью-Йорка изучают информацию о взрывах на острове Рузвельт-Айленд в центре мегаполиса, причину случившегося установить пока не удается. Об этом сообщили в пресс-службе городского пожарного управления в ответ на запрос ТАСС.

Так, в 05:54 по местному времени (13:54 мск) в экстренную службу поступило "сообщение о взрыве и о том, что здание трясется". "Подразделения [пожарных] проводят расследование на месте", однако пока "не удалось определить причину тряски и взрывов", отметили в пресс-службе.

Там указали, что контроль за местом происшествия, находящегося к югу от моста, соединяющего остров с Манхэттеном, передан коммунальным службам, которые привлечены к расследованию инцидента. Данных о пострадавших нет.