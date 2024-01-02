На западе Украины произошел пожар в доме митрополита УПЦ

Телеканал "Первый казацкий" напомнил, что Лонгин тяжело болен и недавно пережил операцию на сердце

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пожар произошел в Черновицкой области на западе Украине в доме, где проживает митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгин (Жар), которому украинская прокуратура предъявила обвинение в разжигании религиозной розни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал "Первый казацкий".

"Сегодня около четырех утра загорелся дом, где живет наместник Банченского монастыря митрополит Лонгин. Как сообщают с места событий, слава богу, владыка не пострадал. Люди уверены, что речь идет именно о поджоге дома злоумышленниками", - говорится в сообщении.

Телеканал напомнил, что митрополит Лонгин тяжело болен и недавно пережил операцию на сердце.

Обвинение в разжигании религиозной розни было предъявлено митрополиту Лонгину в мае 2023 года. По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины - прим. ТАСС)". Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет. В сентябре дело было передано в суд. В ноябре в Баченском монастыре прошли обыски. Как сообщал Союз православных журналистов со ссылкой на источник в Банченском монастыре, в середине ноября адвокат митрополита Валентин Сухарь умер от отравления.

По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".