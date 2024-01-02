"Исламский джихад" заявил, что их глава не пострадал при взрыве в южном пригороде Бейрута

По словам члена руководства этой группировки Ихсана Атайи, Зияд Наххале не участвовал в заседании палестинских руководителей

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Лидер палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Зияд Наххале не пострадал при взрыве ракеты, выпущенной израильским беспилотником по штаб-квартире движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщил телеканалу LBC член руководства этой группировки Ихсан Атайя.

По его словам, лидер "Исламского джихада" не участвовал в заседании палестинских руководителей, которое проводил заместитель главы радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури. "Зияд Наххале цел и невредим, он не пострадал при взрыве", - сказал палестинец.

Ранее источник в бюро движения ХАМАС в Бейруте сообщил ТАСС, что аль-Арури погиб во время взрыва в Бейруте. По его сведениям, погибли еще трое активистов, находившихся в здании.