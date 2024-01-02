Сейсмологи зафиксировали землетрясение близ места "взрывов" в Нью-Йорке

В 05:45 в районе Куинс было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине 5 км

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Геологическая служба США зафиксировала землетрясение близ острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка, которое совпадало со временем, когда местные жители пожаловались на звуки взрывов и тряску.

По данным американских сейсмологов, в 05:45 по местному времени (13:45 мск) в районе Куинс, расположенном близ острова, было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине 5 км. По данным, предоставленным ТАСС пресс-службой пожарного управления Нью-Йорка, спустя восемь минут им поступило обращение от местных жителей о "серии взрывов и тряске" в здании.

По данным компании Con Edison, оказывающей коммунальные услуги в Нью-Йорке, близ места инцидента зафиксирована одна жалоба на перебои с электричеством.

Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров, "на данный момент обращений [в связи с происшествием] на "горячую линию" Генконсульства не поступало", российские дипломаты "со своей стороны запросили экстренные службы города по поводу информации о пострадавших из числа наших граждан".