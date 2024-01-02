В Японии АЭС "Сика" не отключилась от внешнего энергоснабжения после землетрясения

МАГАТЭ наблюдает за ситуацией

ВЕНА, 2 января. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано, что АЭС "Сика" не утратила подключение к внешним источникам питания после землетрясения в Японии.

"Япония проинформировала МАГАТЭ, что после вчерашнего землетрясения магнитудой в 7,6 баллов АЭС "Сика" сохранила подключение к внешнему источнику питания", - говорится в сообщении X (ранее Twitter). Агентство наблюдает за ситуацией.

Более 200 землетрясений произошли в Японии начиная с 1 января, сильнее всех пострадала префектура Исикава на побережье Японского моря. Магнитуда самого мощного землетрясения достигла 7,6, оно стало сильнейшим для этой части страны начиная с 1885 года. По последним данным, как минимум 48 человек погибли, более 50 пострадали. Почти 60 тыс. жителей были эвакуированы.