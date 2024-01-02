На Украине направили в суд второй эпизод дела "Роттердам +" о мошенничестве с углем

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам +" заложили расходы, которых на самом деле не существовало

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направили в суд второй эпизод дела "Роттердам+" по обвинению 14 человек в нанесении убытков потребителям электроэнергии на сумму свыше 20 млрд гривен (более $0,5 млрд по нынешнему курсу) в 2018-2019 годах. Об этом сообщила пресс-служба САП в телеграм-канале ведомства.

"2 января 2024 прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении 14 человек, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастные к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+", в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018 - 2019 годов переплатили более 20 млрд гривен", - сообщает САП.

В частности, обвиняемыми по делу являются два бывших председателя НКРЭКУ, шесть бывших и двое действующих членов НКРЭКУ, действующий и бывший работники комиссии-регулятора, два действующих должностных лица группы частных теплогенерирующих компаний. Материалы в отношении еще одного бывшего члена НКРЭКУ выделены в отдельное производство.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам +", утвержденную НКРЭКУ в 2016 году для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля на Украину из порта в Роттердаме. Первый эпизод дела "Роттердам+" был направлен в суд в марте 2023 года. По версии следствия, действия в результате использования такой методики вычисления в течение 2016-2017 годов конечные потребители переплатили более 19 млрд гривен (чуть менее $0,5 млрд по нынешнему курсу). Ущерб, нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 годах, был выделен в отдельное производство.

Украинские эксперты отмечали, что схема "Роттердам+" действовала в интересах владельцев угольных электростанций, львиная доля которых в стране принадлежит структуре олигарха Рината Ахметова. Действие этой формулы привело к значительному росту стоимости электроэнергии, продаваемой этими станциями и, как следствие, - росту оптовой цены.

Несколько украинских политиков обвиняли бывшего президента страны Петра Порошенко в лоббировании этой схемы в корыстных целях. Украинские правоохранительные органы пытались расследовать законность применения такой формулы, однако дальше стадии досудебного расследования дело не доходило. 26 октября 2022 года САП и НАБУ предъявили обвинение 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к применению формулы "Роттердам+".