В Саратовской области при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

После тушения огня на месте происшествия были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 52-летней женщины

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Саратовской области, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 18:08 (17:08 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре по адресу: город Новоузенск, 1-й мкр, 18а. Произошло загорание дивана <…> в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. В результате пожара погибли два человека", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что на месте происшествия работали два пожарных расчета. Следственное управление СК РФ по Саратовской области в своем Telegram-канале написало, что в результате пожара в Новоузенске погибла супружеская пара. "После тушения огня в доме были обнаружены тела 53-летнего мужчины и 52-летней женщины", - сообщили правоохранители.

Следователи проводят проверку по этому факту, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Отмечается, что назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти жильцов.