В Междуреченске обрушилась крыша многоквартирного жилого дома

Жильцов эвакуировали, пострадавших нет

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Крыша многоквартирного жилого дома, где проживали порядка 40 человек, обрушилась в городе Междуреченске Кемеровской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"2 января 2024 года около 22:30 [по местному времени] (18:30 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение об обрушении крыши в жилом многоквартирном доме на Интернациональной улице города Междуреченска. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, где крыша одного из домов в Междуреченске съезжала под тяжестью снега, проводилась эвакуация жильцов.

По предварительным данным, в доме проживали порядка 40 человек, из них более 10 несовершеннолетних. Жильцов эвакуировали, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.