В ООН выразили чрезвычайную обеспокоенность взрывами близ Бейрута

В организации также напомнили о призыве ее главы ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и не допустить разрастания конфликта в Ближневосточном регионе

ООН, 2 января. /ТАСС/. Взрывы в пригороде Бейрута вызывают "чрезвычайное беспокойство", заявила на брифинге представитель офиса генерального секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо.

"Очевидно, что развитие событий чрезвычайно беспокоит", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать взрывы близ Бейрута. В ООН также напомнили призыв главы всемирной организации ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и не допустить разрастания конфликта в Ближневосточном регионе.

Ранее источник в отделении палестинского радикального движения ХАМАС сообщил ТАСС, что в результате атаки израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия Бейрута погиб член руководства ХАМАС Салех аль-Арури. По его сведениям, погибли еще трое активистов, находившихся в здании.