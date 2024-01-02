Крупные торговые центры Белгорода приостановят работу на два дня

Речь идет о ТЦ "Рио", ТРЦ "Мега гринн" и МТРК "Сити молл Белгородский"

ТАСС, 2 января. /ТАСС/. Работа крупных торговых центров Белгорода будет приостановлена 3 и 4 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Не будут работать в эти два дня ТЦ "Рио", ТРЦ "Мега гринн" и МТРК "Сити молл Белгородский", - написал он.

Глава города отметил, что такую меру считают необходимой. Дальнейшие решения будут принимать исходя из оперативной обстановки.

Демидов сообщил, что кинотеатры "Русич", "Победа" и "Радуга" также временно приостановят работу. Билеты, которые были проданы предварительно, можно будет использовать позже, когда позволит оперативная обстановка.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.

2 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех ракетных атаках. Ранены 11 мирных жителей, один погиб. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов, совершено несколько атак при помощи беспилотников.