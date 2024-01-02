В результате обстрела Токмака со стороны ВСУ ранены два человека

В оперативных службах Запорожской области также предупредили о перебоях в работе сотовой связи

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Токмака Запорожской области со стороны украинских военных. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"По уточненной информации, в результате обстрела города Токмака со стороны украинских формирований в 20:30 [мск] 2 января зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. Пострадали два мирных жителя", - сказано в сообщении.

В оперативных службах предупредили о перебоях в работе сотовой связи.

Ранее сообщалось о взрывах в Токмаке. По предварительной информации, ВСУ выпустили по городу минимум четыре ракеты. Сработала система ПВО ВС РФ.