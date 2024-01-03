В Италии начали расследование в отношении депутата за стрельбу

Из оружия Эмануэле Поццоло был произведен выстрел, в результате которого пострадал родственник охранника заместителя министра юстиции Андреа Дельмастро

РИМ, 3 января. /ТАСС/. Депутат итальянского парламента от правящей партии "Братья Италии" Эмануэле Поццоло стал фигурантом расследования по делу о непреднамеренном нанесении физических увечий и опасных действиях. Как пишет газета Corriere della Sera, следствие разбирается в обстоятельствах ранения человека из принадлежащего политику пистолета в новогоднюю ночь.

Из оружия Поццоло прозвучал выстрел, в результате которого пострадал родственник охранника заместителя министра юстиции Андреа Дельмастро. Депутат был в числе приглашенных на встречу Нового года. Известно, что Поццоло принес пистолет и показывал его присутствующим. Он также признал, что выстрел был произведен случайно и не им.

В свою очередь замминистра утверждает, что к тому моменту покинул праздник.