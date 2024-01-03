На Сахалине в ремонтном боксе произошел пожар на площади 150 кв. м

На месте работают 12 человек личного состава и 2 единицы техники

ТАСС, 3 января. Пожар произошел в боксе для ремонта техники на территории Дорожного ремонтного строительного управления (ДРСУ) города Корсакова Сахалинской области. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"3 января в 9:12 (1:12 мск) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на территории ДРСУ города Корсакова произошло возгорание в боксе для ремонта техники. Первый пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту прибытия пожарных площадь составила 150 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают 12 человек личного состава и 2 единицы техники.