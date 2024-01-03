СК РФ расследует обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что "следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ займется расследованием обстрелов территории Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которых погиб один человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Погиб ехавший в автомобиле мужчина, ранения получили 11 человек, которым оказана необходимая помощь, осколками повреждены торговое помещение и дома в частном секторе, несколько автомобилей и автобус. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка", - отметили в ведомстве.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 2 января были зафиксированы четыре ракетные атаки.