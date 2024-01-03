3 января, 03:49
Военная операция на Украине

В селе Белгородской области ЛЭП получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, также в двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля

ТАСС, 3 января. Линия электропередачи повреждена в селе Солоти Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи", - написал он.

Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы. Продолжается обход территории. 

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РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине