В селе Белгородской области ЛЭП получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, также в двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля

ТАСС, 3 января. Линия электропередачи повреждена в селе Солоти Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи", - написал он.

Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы. Продолжается обход территории.